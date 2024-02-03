DeepState опублікував супутникові знімки аеродрому «Бельбек» після удару ЗСУ
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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DeepState / Telegram
Україна атакувала аеродром «Бельбек» в окупованому Криму 31 січня. Через атаку там пошкоджено щонайменше три російських літаки, а супутникові знімки показують, що там, попередньо, уражено командний пункт окупантів.
Про це повідомив проєкт DeepState, який відслідковує бойові дії та зміни позицій військ рф.
«Втрати в особовому складі будуть відомі з плином часу і з першими некрологами в соціальних мережах ворога», — зазначили аналітики проєкту.
Російські пабліки пишуть про загибель десятьох росіян через удар по аеродрому, серед них був генерал-лейтенант Олександр Татаренко. Він командував авіаційною ескадрильєю. Повідомляється, що дві ракети уразили командний пункт 38 винищувального авіаційного полку, а ще одна поцілила в пункт звʼязку аеродрому. Достеменно підтвердити цю інформацію поки неможливо.
- Російське Міноборони 31 січня заявляло про ракетну атаку на аеродром «Бельбек» поблизу Севастополя. ППО нібито збила 17 авіаційних ракет над Чорним морем і ще три над півостровом Крим. Місцеві пабліки повідомляли про влучання в аеродром. Згодом зʼявилися відповідні відео. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук ввечері того ж дня підтвердив атаку.
- Олещук написав, що «українські авіатори обовʼязково повернуться додому на рідне летовище», і подякував усім, «хто долучився до очищення Криму» від окупантів. На аеродромі «Бельбек» раніше базувалася одна з українських бригад.