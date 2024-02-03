США вдарили по військовим цілям у Іраку та Сирії. Це відповідь на атаку американської бази в Йорданії

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LH Wong / Flickr

США вдарили по території Іраку та Сирії у відповідь на смертоносну атаку безпілотника на американську військову базу «Вежа 22» у Йорданії.

Про це повідомили у Центральному командуванні США.

Сили Центрального командування атакували з повітря загон Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та повʼязаних з ним ополченців у Іраку та Сирії.

Збройні сили США випустили понад 125 високоточних боєприпасів по більш ніж 85 цілям, зокрема: командно-контрольним оперативним центрам, розвідувальним центрам, сховищам ракет і безпілотників, а також уразили об’єкти матеріально-технічного забезпечення й ланцюг постачання боєприпасів ополченців і КВІР, які «сприяли нападам на сили США».