Суд ООН візьметься за справу про «спотворення росією поняття геноциду». Він визнав свою юрисдикцію у позові України проти росії

Новини

Міжнародний суд ООН відхилив заперечення рф і тепер розглядатиме позов України щодо порушення росією конвенції про запобігання геноциду.

Про це повідомляє кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

Україна звернулася до суду 26 лютого 2022 з позовом проти росії через те, що рф маніпулювала конвенцією — вона виправдовуючи повномасштабне вторгнення тим, що Україна нібито чинила геноцид на Донбасі.

Українська сторона просить суд, зокрема, визнати, що немає достовірних доказів геноциду на Донбасі, визнати повномасштабний напад росії на Україну порушенням конвенції про геноцид, а також визнати, що росія порушила конвенцію, визнаючи незалежність «Л/ДНР».

Суд погодився розглядати по суті лише першу вимогу: про те, що Україна не вчиняли геноцид на Донбасі. При цьому суд відкинув більшість із заперечень росії щодо позову і юрисдикції суду.

Російські високопосадовці наполягали, що слова президента володимира путіна про геноцид — «риторичний зворот», який не спирається на визначення міжнародного права. Також рф намагалася довести, що з правової точки зору суд ООН не має юрисдикції розглядати цей позов України.