Програма «єВідновлення»: уже 500 родин отримали нове житло замість зруйнованого
- Автор:
- Ліза Бровко
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Brina Blum / Unsplash
Уже 500 українських родин використали житловий сертифікат у межах програми «єВідновлення». Вони отримали нове житло замість зруйнованого війною.
Про це пише пресслужба «Дії».
Українці реалізували житлові сертифікати на середню суму — 2,2 мільйона гривень. Більшість з них купувала квартири, а решта — будинки.
Нове житло родини купили в Києві та області, Харківській, Чернігівській та Миколаївській області.
Загалом заяв про отримання компенсації за зруйноване майно надійшло девʼять тисяч. Понад 2,5 тисячі вже мають сформовані житлові сертифікати на суму понад 4,5 мільярда гривень.
Щоб отримати сертифікат, потрібно подати заяву через застосунок «Дія». Після цього комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат — про це прийде сповіщення в «Дію». За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Також через «єВідновлення» є виплати державної грошової допомоги на ремонти.
- 1 серпня 2023 року в «Дії» стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване житло. Нещодавно право на компенсацію за послугою «єВідновлення» отримали українці, які відновили житло власним коштом, а також послуга «єВідновлення» тепер доступна для людей з житлом у спільній власності.
- З грудня українці з житловими сертифікатами на компенсацію за знищене майно можуть подати заяву про бронювання грошей, щоб купити нове житло — будинок або квартиру. На єдиному порталі державних послуг «Дія» вже працює обмін житлового сертифіката на житло.
- 3 січня перша родина скористалася сертифікатом на отримання нового житла замість зруйнованого. Це була сімʼя з Гостомелю, що тепер переїжджає до нового в Бучі, на Київщині.