Програма «єВідновлення»: уже 500 родин отримали нове житло замість зруйнованого

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Уже 500 українських родин використали житловий сертифікат у межах програми «єВідновлення». Вони отримали нове житло замість зруйнованого війною.

Про це пише пресслужба «Дії».

Українці реалізували житлові сертифікати на середню суму — 2,2 мільйона гривень. Більшість з них купувала квартири, а решта — будинки.

Нове житло родини купили в Києві та області, Харківській, Чернігівській та Миколаївській області.

Facebook / Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Загалом заяв про отримання компенсації за зруйноване майно надійшло девʼять тисяч. Понад 2,5 тисячі вже мають сформовані житлові сертифікати на суму понад 4,5 мільярда гривень.

Щоб отримати сертифікат, потрібно подати заяву через застосунок «Дія». Після цього комісія органів місцевого самоврядування опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує сертифікат — про це прийде сповіщення в «Дію». За сертифікат можна придбати квартиру, будинок чи інвестувати в майбутню нерухомість. Також через «єВідновлення» є виплати державної грошової допомоги на ремонти.