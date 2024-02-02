Японія на випадок «кризи» розробляє план евакуації населення з островів біля Тайваню

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Уряд Японії створив департамент для допомоги місцевій владі в евакуації жителів з островів у Східно-Китайському морі під час будь-якої надзвичайної ситуації на Тайвані.

У разі кризи на Тайвані чи в прилеглому регіоні Японія планує евакуювати до 110 тисяч жителів і 10 тисяч туристів з архіпелагу Сакісіма, найпівденнішого острова, що перебуває під управлінням префектури Окінава, пише Nikkei.

Зазначається, що до кінця квітня 2024 року Управління з реагування на надзвичайні ситуації налічуватиме приблизно десяток членів.

Уряд спонукатиме префектуру Окінава та інші в регіоні Кюсю, а також префектуру Ямагуті на головному острові Хонсю розробити плани евакуації протягом наступного фінансового року.

Напруга між Тайванем і Китаєм

Правляча Комуністична партія Китаю розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін пообіцяв «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. Напруга довкола Тайваню помітно зросла у 2022 році. Президент Байден заявив, що США захищатимуть Тайвань у разі нападу Китаю.

20 грудня 2023 року NBC писало, що Сі Цзіньпін на саміті в Сан-Франциско прямо сказав Джо Байдену, що Китай планує приєднати Тайвань нібито мирним шляхом, а не силовим. Коли Байден попросив, щоб Китай поважав виборчий процес Тайваню, Сі відповів, що мир — це «все добре», але Китаю потрібно рухатися до врегулювання ситуації. У новорічному зверненні Сі Цзіньпін заявив, що «воззʼєднання» Китаю з Тайванем неминуче».