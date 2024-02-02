Rheinmetall купив контрольний пакет акцій автовиробника у Румунії. Підприємство обслуговуватиме бойову техніку в Україні

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Найбільший німецький виробник військової техніки Rheinmetall купує контрольний пакет акцій румунського автовиробника Automecanica Mediaș.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Концерн володітиме 72,5% акцій Automecanica Mediaș, яка відтепер працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Решта акцій компанії залишаться в приватних руках. Контрактну угоду ще мають затвердити відповідні державні органи, перш ніж вона набуде чинності.

Підприємство відіграватиме ключову роль у обслуговуванні бойових машин західного виробництва в Україні та забезпечуватиме матеріально-технічну підтримку.

Присутність Rheinmetall у Румунії означає, що розгорнуті на східному фланзі НАТО війська зможуть розраховувати на швидше реагування та надійніші ланцюги постачання. Rheinmetall вже має свої представництва в двох інших країнах на східному фланзі НАТО — Угорщині та Литві.

У грудні 2023 року Румунія надала Rheinmetall велике замовлення на системи протиповітряної оборони на €328 мільйонів.