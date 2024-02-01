Sky News: Чемпіон «Формули-1» Льюїс Гамільтон залишить команду Mercedes і приєднається до Ferrari

Новини

Getty Images

Пілот «Формули 1» і семикратний чемпіон світу Льюїс Гамільтон покине команду Mercedes та приєднається до команди Ferrari на сезон 2025 року.

Про це пише Sky News.

Льюїс Гамільтон — британський автогонщик і семиразовий чемпіон світу (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020), а також перший темношкірий гонщик «Формули-1» за останні 20 років. Він виступав за команду Mercedes з 2013 року, а до того виступав за McLaren.

Очікується, що в команді Ferrari Гамільтон замінить пілота Карлоса Сайнса.

У 2020 році Гамільтон переміг на Гран-прі Німеччини та досяг рекорду Міхаеля Шумахера — на той час 91 перемога. Згодом Гамільтон здобув 92-ту перемогу і побив рекорд Шумахера.

У Гран-прі «Формули-1» у сезоні 2021/22 в Абу-Дабі виграв нідерландський гонщик команди Red Bull Макс Ферстаппен — тоді Льюїс Гамільтон посів друге місце. Якби тоді він переміг, то став би восьмикратним чемпіоном світу — це був би рекорд.