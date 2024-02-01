Картину колишньої королеви Данії Маргрете ІІ виставили на аукціон. Це рідкісний лот

Новини

Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Картину колишньої королеви Данії Маргрете ІІ виставили на аукціон. Попередньо лот оцінюють в $11— 15 тисяч, його можна буде придбати в березні.

Про це йдеться на сайті аукціонного дому Bruun Rasmussen.

Роботи королеви Маргрете ІІ виставлялись на багатьох виставках, проте можливість купити бодай одну зʼявляється рідко. Картину, яку зараз виставили ​​на аукціон, королева написала в 1988 році — саме тоді вона почала активно виставляти свої роботи.

Цю картину колишня королева Данії Маргрете ІІ написала в 1988 році. Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Королева Маргрете ІІ особисто подарувала картину тодішньому маршалу двору Гансу Солвгою, відтоді вона є власністю його сімʼї.

«Королева знайшла натхнення для картини, виставленої на аукціон, у світі природи. Це дуже особистий мистецький всесвіт. Картина свідчить про величезну пристрасть королеви до мистецтва і творчої роботи та про її плідність», — так картину королеви описав фахівець із сучасного мистецтва аукціонного дому Bruun Rasmussen Нільс Бое-Хауггаард.

Королева Маргрете ІІ змалкуа захоплювалася малюванням і зберегла інтерес до нього в дорослому житті. Вона постійно експерементує в різних мистецьких сферах — у живописі й акварелі, декупажі, вирізці, вишивці, текстилі, а також створює костюми для балетних вистав.