Депутату, який підірвав гранати на Закарпатті, змінили підозру. Тепер йому загрожує довічне
- Автор:
- Олександра Амру
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Депутату, якій підірвав гранати на засіданні Керецьківської сільської ради на Закарпатті, змінили підозру. Відтепер його дії розслідуватимуть як терористичний акт, що призвів до загибелі людей (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України).
Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.
Максимальне покарання, що тепер загрожує депутату, — довічне увʼязнення.
Раніше чоловіка підозрювали у скоєнні терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 ККУ). Дії депутата перекваліфікували на більш тяжкий злочин через те, що внаслідок його теракту загинуло двоє потерпілих — депутатів Керецьківської сільради.
Правоохоронці отримали висновки судмедекспертизи про першого загиблого — вони підтверджують, що його смерть спричинена отриманою вибуховою політравмою.
Результати судово-медичної експертизи про другого чоловіка ще очікують.
Сам підривник досі перебуває у лікарні під цілодобовим наглядом, адже до нього застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- 15 грудня на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради пролунали три вибухи — депутат кинув гранати в залі під час засідання сесії. Цей момент потрапив на відео. Спочатку повідомляли про 26 поранених і одного загиблого (підривник). Поліція спростувала дані про загибель — чоловік отримав поранення й потрапив до лікарні.
- Правоохоронці спершу кваліфікували підрив як незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами. СБУ окремо розслідує терористичний акт, оскільки такі злочини — її підслідність. 16 грудня пораненому депутату повідомили про підозру в організації терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 ККУ), за цією частиною статті йому загрожувало до 12 років увʼязнення із конфіскацією майна. Оскільки теракт призвів до смерті двох людей, його судитимуть за іншою частиною статті, отже тепер депутату загрожує довічне.