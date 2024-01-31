Депутату, який підірвав гранати на Закарпатті, змінили підозру. Тепер йому загрожує довічне

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Депутату, якій підірвав гранати на засіданні Керецьківської сільської ради на Закарпатті, змінили підозру. Відтепер його дії розслідуватимуть як терористичний акт, що призвів до загибелі людей (ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Максимальне покарання, що тепер загрожує депутату, — довічне увʼязнення.

Раніше чоловіка підозрювали у скоєнні терористичного акту, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 258 ККУ). Дії депутата перекваліфікували на більш тяжкий злочин через те, що внаслідок його теракту загинуло двоє потерпілих — депутатів Керецьківської сільради.

Правоохоронці отримали висновки судмедекспертизи про першого загиблого — вони підтверджують, що його смерть спричинена отриманою вибуховою політравмою.

Результати судово-медичної експертизи про другого чоловіка ще очікують.

Сам підривник досі перебуває у лікарні під цілодобовим наглядом, адже до нього застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.