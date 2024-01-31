Колишньому премʼєру Пакистану дали ще 14 років увʼязнення. Це вже другий вирок за тиждень

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AP

Колишнього премʼєр-міністра Пакистану Імрана Хана та його дружину Бушру Бібі засудили до 14 років увʼязнення у справі про корупцію — їх визнали винними у продажі державних подарунків. Це вже третій за пів року і другий за тиждень вирок для політика.

Про це пише Al Jazeera.

Пакистанський суд постановив, що, окрім тюремного увʼязнення, подружжя не може балотуватися на державні посади протягом 10 років, а також наклав штраф — 757 мільйонів рупій (приблизно $9,1 мільйона).

Імран Хан (праворуч) та його дружина Бушру Бібі (ліворуч) підписують документи у Високому суді Лахора, Пакистан. AP

Вирок винесли через день після того, як Імрана Хана засудили до 10 років увʼязнення за розголошення державної таємниці. Тоді разом із колишнім премʼєром засудили й ексміністра закордонних справ країни Шаха Мехмуда Куреші — слідство вважає, що Імран Хан оприлюднив зміст секретної телеграми, надісланої послом Пакистану у Вашингтоні уряду в Ісламабаді.

А в серпні 2023 року Імрана Хана засудили до трьох років вʼязниці за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Сам Хан заявляє, що численні справи проти нього є політично вмотивованими.