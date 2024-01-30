Між станціями «Деміївська» і «Либідська» збудують нову ділянку тунелю. Ремонт планують завершити восени

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Максим Шкіль / Facebook

Між станціями київського метро «Деміївська» і «Либідська» збудують нову ділянку тунелю замість аварійної. Ремонт планують завершити восени 2024 року.

Про це повідомив Максим Шкіль — засновник компанії «Автострада», яка виконує ремонтні роботи в метро.

У грудні 2023 року рух потягів між станціями «Деміївська» і «Либідська» припинився через підтоплення і тріщини на блоках оправи тунелю — тоді виник ризик обвалу через порушення геометрії споруди. Компанія вирішила демонтувати аварійну ділянку і побудувати на цьому місці новий монолітний тунель.

«Відновлення перегінного тунелю між станціями «Деміївська» і «Либідська» плануємо завершити восени 2024», — заявив Шкіль.

Зараз ремонт введуть як усередині, так і зовні. Після перенесення інженерних мереж розпочнеться розробка котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю.

Закриття метро в Києві

8 грудня 2023 року Київська міська державна адміністрація повідомила про закриття станцій метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки». Тоді в КМДА припустили, що ремонт триватиме шість місяців, тобто до літа 2024 року.

Уже з 13 грудня стартував човниковий рух «синьою» гілкою метро на ділянці закритих станцій. Тим часом Подільська прокуратура розслідує службову недбалість через підтоплення метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії.

Також влітку 2024 року плановий ремонт проведуть на станціях метро «Почайна» і «Тараса Шевченка».