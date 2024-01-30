Нідерланди виділять Україні €122 мільйони на закупівлю снарядів і кібербезпеку
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги вартістю €122 мільйони, йдеться на сайті уряду країни.
Так, €87 мільйонів спрямують на закупівлю артснарядів, а €25 мільйонів перерахують у Міжнародний фонд для України (IFU) для закупівлі озброєння. Ще €10 мільйонів виділять на покращення кібербезпеки українських державних відомств, адже країна вже зіткнулася з кількома спробами кібератак.
«Ці пожертви стали результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від росії», — йдеться в повідомленні.
- У грудні 2023 року Нідерланди надали перший пакет підтримки для України, запланований на 2024 рік, вартістю €102 мільйони. Гроші підуть на гуманітарну допомогу і невідкладні потреби, зокрема на розмінування сільськогосподарських земель і звільнених територій, допомогу в енергетичному секторі та відновлення критичної інфраструктури.
- Загалом Нідерланди зарезервували на допомогу Україні €2 мільярди на 2024 рік.