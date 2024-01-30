Нідерланди виділять Україні €122 мільйони на закупівлю снарядів і кібербезпеку

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Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги вартістю €122 мільйони, йдеться на сайті уряду країни.

Так, €87 мільйонів спрямують на закупівлю артснарядів, а €25 мільйонів перерахують у Міжнародний фонд для України (IFU) для закупівлі озброєння. Ще €10 мільйонів виділять на покращення кібербезпеки українських державних відомств, адже країна вже зіткнулася з кількома спробами кібератак.

«Ці пожертви стали результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають Україні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від росії», — йдеться в повідомленні.