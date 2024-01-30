Апеляція вдевʼятеро зменшила заставу для брата Ігоря Мазепи
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Київський апеляційний суд 29 січня зменшив розмір застави для Юрія Мазепи, брата засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, у девʼять разів — з 44,9 мільйона гривень до 5 мільйонів.
Про це повідомила юридична компанія «Міллер», яка захищала інтереси Юрія Мазепи.
У ніч на 20 січня в суді першої інстанції розмір застави зменшили з 500 мільйонів гривень до 45 мільйонів. Загалом за весь час розгляду запобіжного заходу двома інстанціями заставу вдалося зменшити у сто разів.
- 18 січня Ігоря Мазепу затримали о 15:00 під час перетину українсько-польського кордону, а в компанії відбулися обшуки. Тоді ж затримали і його брата Юрія Мазепу.
- 19 січня суд обрав чотирьом фігурантам справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак із заставою, що значно менша за ту, про яку клопотали слідчі. Бізнесмена Ігоря Мазепу відправили під варту до 27 лютого з альтернативою внесення застави в майже 350 мільйонів гривень — сторона обвинувачення просила визначити Мазепі аж 700 мільйонів гривень застави. Учасникам злочинної організації, якщо їхню вину доведуть, загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 23 січня Ігор Мазепа вийшов з-під варти під заставу 21 мільйон гривень.