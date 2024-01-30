Апеляція вдевʼятеро зменшила заставу для брата Ігоря Мазепи

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Київський апеляційний суд 29 січня зменшив розмір застави для Юрія Мазепи, брата засновника інвесткомпанії Concorde Capital Ігоря Мазепи, у девʼять разів — з 44,9 мільйона гривень до 5 мільйонів.

Про це повідомила юридична компанія «Міллер», яка захищала інтереси Юрія Мазепи.

У ніч на 20 січня в суді першої інстанції розмір застави зменшили з 500 мільйонів гривень до 45 мільйонів. Загалом за весь час розгляду запобіжного заходу двома інстанціями заставу вдалося зменшити у сто разів.