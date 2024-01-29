Справа Майдану: двом екскомандирам «Беркуту» оголосили підозри за знищення доказів убивства

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Державне бюро розслідувань повідомило про нові підозри екскомандирам спецпідрозділу «Беркут», які намагались знищити докази вбивства учасників Революції гідності 20 лютого 2014 року.

ДБР стверджує, що з цієї зброї спецпризначенці вбили 48 людей і поранили 90 учасників акцій протесту на вулиці Інститутській у столиці. Колишні командир полку й командир роти «Беркуту» перевезли вогнепальну зброю, порізали її на частини і затерли серійні номери.

За версією слідства, після цього порізану зброю скинули в річку Віта — це притока Дніпра, частину закопали на березі. Так знищили 24 автомати 7,62 мм АКМС, одну снайперську гвинтівку Драгунова, три рушниці 12 мм «Форт-500» і рушницю «Форт-12» калібру 9 мм.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 262 та ч. 2 ст. 263-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує 10 років позбавлення волі.

Справа Майдану

20 лютого 2014 року в центрі Києва міліціонери вбили 48 протестувальників, ще 90 людей отримали вогнепальні поранення. Основними підозрюваними стали 26 бійців київського «Беркуту». На лаві підсудних взимку 2016 року опинилися Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський. Уже влітку 2020 року Святошинський районний суд та його присяжні мали ухвалити вирок, проте в грудні 2019 року президент Володимир Зеленський вирішив обміняти беркутівців на полонених в «ЛНР» і «ДНР» українців. Судова справа загальмувалася на понад рік, бо лише двоє з обміняних — Маринченко і Тамтура — повернулися до України. Інших обвинувачених вирішили судити заочно.

У жовтні 2020 року Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук Аброськіна, Зінченка та Янішевського. 18 травня 2022 року обвинувачені ексберкутівці розказали свою версію подій. Вони заперечували провину та відмовилися відповідати на всі уточнювальні запитання прокурорів, потерпілих і навіть своїх захисників. Пояснили це тим, що вважають прокурорів упередженими.

4 жовтня 2023 року ДБР завершило розслідування справи про розстріл мітингувальників щодо підозрюваних з вищого керівництва держави, яке віддало наказ. Серед них Віктор Янукович і весь тодішній силовий блок України — девʼять колишніх високопосадовців.

18 жовтня 2023 року ексміліціонери столичної роти спецпризначення «Беркут» — Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура і заступник командира полку Олег Янішевський — отримали вироки. Янішевському призначили довічне увʼязнення з позбавленням права обіймати посади у правоохоронній сфері, Аброськін і Зінченко отримали покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Проте всіх трьох у 2019 році звільнили з-під варти, і вони втекти до рф. Тим часом суд виправдав Сергія Тамтуру, який залишився в Україні. Олександра Маринченка засудили до 5 років увʼязнення за перевищення службових повноважень