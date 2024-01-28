У музеї Парижу дві екоактивістки облили супом «Мону Лізу» Леонардо да Вінчі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Парижі в музеї Лувр дві екоактивістки руху Riposte Alimentaire облили супом картину Леонардо да Вінчі «Джоконда», відому як «Мона Ліза».
Про акцію повідомили сам рух Riposte Alimentaire, а також SkyNews та CLPress.
Акцію влаштували 24-річна Саша і 63-річна Марі-Жульєт. Їхніх прiзвищ не називають. Таким вчинком хочуть привернути увагу до проблем у сільськогосподарському секторі Франції. «Що важливіше — мистецтво чи право на здорове та екологічно чисте харчування? Наша сільськогосподарська система хвора!» — вигукнули вони після обливання картини.
Сама картина не постраждала, оскільки захищена куленепробивним склом.
- Екоактивісти Британії, Франції, Німеччини, Австрії та Італії неодноразово влаштовували акції в музеях. У листопаді 2023 року у Лондоні в Національній галереї двоє екоактивістів руху Just Stop Oil розбили захисне скло картини Дієго Веласкеса «Венера із дзеркалом».
- Раніше активісти Just Stop Oil облили пюре картину Клода Моне «Стоги сіна», залили томатним супом роботу Ван Гога «Соняшники», намагалися приклеїти себе до картини Боттічеллі «Весна», кидали шматок торта в «Мону Лізу», приклеювали себе до картини Пікассо, чіплялись за картину 1821 року, а також до картини «Дівчина з перловою сережкою» і картин Франсіско-Хосе де Гої.
- Боротися з цим на законодавчому рівні почали в Італії. Там у січні цього року набув чинності закон, що дозволяє суду штрафувати кліматичних активістів, які завдають шкоди памʼяткам культурної спадщини.