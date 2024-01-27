Apple дозволить користувачам у ЄС завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів

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Apple дозволить користувачам у Європейському Союзі завантажувати застосунки зі сторонніх магазинів, а не лише з AppStore. Таке рішення ухвалили через закон ЄС про цифрові ринки — зміни набудуть чинності в березні з виходом iOS 17.4 та зруйнують багаторічну монополію App Store на ринку поширення програм для iPhone.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Закон регулюватиме діяльність найбільших компаній, які забезпечують доступ до пошукових систем і магазинів застосунків, щоб зробити ринок більш чесним для великих компаній та менших фірм. Apple вже неодноразово звинувачували в монополії, адже користувачі можуть завантажувати застосунки лише з фірмового магазину App Store.

Щойно Apple схвалить маркетплейс, його можна буде встановити на смартфон. Після цього користувач зможе завантажувати будь-які застосунки, зокрема й ті, що порушують правила App Store. Розробники програм зможуть інтегрувати альтернативні платіжні системи для внутрішніх покупок. Якщо вони оберуть Apple, то їм треба буде сплачувати комісію в розмірі 3% за оброблення платежів.

У Apple таке рішення критикують — за версією компанії, це може загрожувати конфіденційності користувачів і підвищить ризик завантаження шкідливого програмного забезпечення і шахрайства.

Також компанія розширить можливості вибору браузера, тому користувачі зможуть відмовитися від фірмового браузера Safari й обрати інший.