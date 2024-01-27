WP: США готують нову стратегію підтримки України. Вона не передбачає повернення територій у 2024 році

Новини

Getty Images / «Бабель»

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє новий план довгострокової підтримки України у війні проти росії. Стратегія змістить акцент з відвоювання окупованих росією територій на те, щоб допомогти Україні відбити нові наступи окупантів, а також посилити бойові сили й економіку.

Про це пише The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Новий план суттєво відрізняється від торішнього, коли США та їхні союзники спрямовували Києву сучасну техніку і забезпечували підготовку військових, розраховуючи, що саме це допоможе швидко відкинути російські сили, які окупували східну і південну Україну. Зусилля виявилися марними через сильно укріплені російські лінії оборони, пише видання.

«Зрозуміло, що їм [українцям] буде важко спробувати здійснити такий же серйозний поштовх на всіх фронтах, який вони намагалися зробити минулого року», — сказав високопосадовець адміністрації Байдена журналістам.

Ідея плану в тому, щоб дати Україні можливість утримувати позиції на полі бою і водночас «перевести їх на іншу траєкторію, аби до кінця 2024 року Україна стала «набагато сильнішою».

План США став частиною зусиль майже трьох десятків країн, кожна з яких готує документ із конкретними зобовʼязаннями для України. Нещодавно таку угоду підписала Велика Британія — вона діятиме протягом 10 років або до вступу України в НАТО. Наступною схожу угоду підпише Франція, стверджує The Washington Post.

США сподіваються опублікувати свою угоду навесні 2024 року. У документі, розрахованому на 10 років, гарантують підтримку короткострокових військових операцій ЗСУ, а також створення сил, які зможуть стримувати російську агресію. При цьому наголошується, що можливість реалізації американського плану підтримки залежить від того, чи виділить Конгрес США кошти на допомогу Україні.

Нова стратегія не означає, що українці просто збудують оборонні траншеї та чекатимуть там росіян, стверджують співрозмовники видання. The Washington Post пише, що з обох сторін і далі відбуватиметься «обмін територіями» — невеликими населеними пунктами, що мають «невисоку стратегічну цінність», атаки ракетами й безпілотниками. Росіяни й далі намагатимуться знищувати українську цивільну інфраструктуру.

Захід сподівається, що у 2024 році Україна уникне втрати територій та зосередиться на тактиці, яка поки виявилася найбільш успішною — це вогонь по далеких російських цілях, стримування Чорноморського флоту росії та російських сил у Криму за допомогою ракетних ударів і диверсій.