Хакери ГУР знищили ІТ-інфраструктуру компанії, що працювала на російську оборону
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Videvo
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що її кіберфахівці атакували компанію IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російську промисловість.
Вказано, що компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств. Вона допомагала впроваджувати інформаційні системи в установи, що займаються проєктуванням і виробництвом транспорту і обладнання, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу. Після атаки IPL Consulting втратила всю ІТ-інфраструктуру обсягом понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних. В ГУР заявили, що від цього постраждають десятки компаній, які працюють на «оборонку» росії.
«Вартість втраченого росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах санкційного тиску проти росії, що триває, нанесені збитки для ворога — вкрай болючі», — додали у відомстві.
- 24 січня в ГУР повідомили, що українські хакери з групи BO Team знищили базу даних російського далекосхідного центру космічної гідрометеорології «Планета». Він займається обробкою даних зі супутників і працює з Міноборони і Генштабом рф. Також атака відрізала від мережі російську станцію в Арктиці на острові Більшовик, яка виконує важливі завдання у військовій сфері.
- Раніше, 18 січня, хакери зламали російське держпідприємство, яке будує військові обʼєкти по всій території росії, і викачали понад 1,2 ТБ даних Головного військово-будівельного управління зі спеціальних обʼєктів. Це понад 500 паспортiв військових обʼєктів Міноборони рф, зокрема арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми — навіть ті, що розташовані на захоплених ворогом територіях України, та інша технічно-проєктна документація.