Українська тенісистка Людмила Кіченок вийшла у фінал Australian Open у парному розряді

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Українська тенісистка Людмила Кіченок вперше в карʼєрі зіграє у фіналі жіночих парних змагань Грендслем. На Australian Open українка виграла півфінал у тандемі з латвійською спортсменкою Єленою Остапенко.

У чотирьох матчах на шляху до півфіналу Кіченок і Остапенко поступилися лише одним сетом — у матчі другого кола з австралійками Кімберлі Біррелл і Олівією Гадецкі (2:1). Решту матчів тандем закінчив перемогами 2:0.

У півфіналі Кіченок і Остапенко змагалися проти канадійки Габріели Дабровскі та новозеландки Ерін Раутліфф. Обидва сети Кіченок і Остапенко виграли з рахунком 7:5. Суперницями Кіченок і Остапенко у фіналі Australian Open стануть другі ракетки турніру — Се Шувей з Тайваню та Елізе Мертенс із Бельгії. Матч відбудеться в неділю, 28 січня.

Україну втретє представлять у фіналах жіночих парних змагань серії Грендслем. У 2008 році Альона та Катерина Бондаренко виграли в Мельбурні титул, а в 1999 році Олена Татаркова програла парний фінал Вімблдону.

Людмила Кіченок вдруге в карʼєрі гратиме у фіналі турнірів Грендслем. На Вімблдоні 2023 року вона виграла парний змішаний титул спільно з хорватом Мате Павичем.