«Нафтогаз», «Укрпошта» і «Укртрансбезпека» повідомили про збої в IT-системах

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Markus Spiske / Unsplash

«Нафтогаз», «Укрпошта» і «Укртрансбезпека» зазнали атаки з боку хакерів. Деякі послуги не працюють, наразі фахівці вирішуть проблему.

«Нафтогаз» повідомив про масштабну хакерську атаку на свій дата-центр. Сайт і кол-центр компанії не працюють.

«Укрпошта» заявила про збій у IT-системах. Відділення наразі можуть лише видавати посилки та приймати платежі. Інші послуги обіцяють відновити згодом.

«Укртрансбезпека» написала, що через технічний збій роботи дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи «Шлях» та офіційного сайту «Укртрансбезпеки». Система відновить роботу в найближчий час.

Напередодні українські хакери знищили базу даних російського далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета» та зламали провайдера, який забезпечував інтернетом адміністрацію путіна.