Генштаб прокоментував збиття російського Іл-76 у Бєлгородській області

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Генштаб Збройних сил України заявив, що активність військово-транспортної авіації в Бєлгородській області росії останнім часом напряму повʼязана з інтенсивністю обстрілів Харкова та області.

Цю заяву Генштаб оприлюднив на тлі інформації про збиття російського Іл-76, який, імовірно, перевозив боєкомплекти для комплексу С-300. Тобто Генштаб опосередковано підтвердив, що збиття літака було справою рук ЗСУ. Водночас ГШ не згадує про військовополонених, інформацію про яких вкинула російська сторона одразу після збиття — нібито на борту були українські полонені, яких мали обміняти.

«Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. З урахуванням цього, ЗСУ будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку», — зазначив Генштаб.

Лише за останній тиждень росія завдала 19 ракетних ударів по Харківщині, застосувавши 26 ЗКР С-300 і три ракети «Іскандер-М». Через це загинули 16 людей, 78 дістали поранень.

Що відомо про збиття Іл-76

За попередніми даними, літак Іл-76 упав у Корочанському районі Бєлгородської області. Російські Telegram-канали писали, що на борту було 63 людини. «Українська правда» з посиланням на свої джерела повідомила, що літак перевозив ракети до комплексів С-300, якими росіяни обстрілюють Харківську область.

У Держдумі рф заявили, що сьогодні готувався обмін полоненими, а збиттям літака Україна зірвала обмін за схемою «192 на 192». Другий літак нібито з другою групою полонених розвернули. Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов підтвердив, що сьогодні мав відбутися обмін полоненими. Заяву росіян перевіряють як у ГУР, так і в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Видання «Важные истории» та «Медиазона» пишуть, что Іл-76 летів з Бєлгорода вглиб росії. Відео його падіння зняли в центрі села Яблонове, що на північ від міста. Також медіа публікували фото, на якому в небі видно сліди вибуху, характерні для роботи ППО. Є кілька фото і з ймовірного місця падіння літака — слідів загибелі великої кількості людей на них немає.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян опублікувала список імен, як вона стверджує, загиблих українських полонених. У ньому 65 прiзвищ. OSINT-спільнота ставить під сумнів правдивість списку. Частина імен у списку — раніше обміняні українці.