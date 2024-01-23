Президент України посмертно нагородив Володимира Вакуленка, Вікторію Амеліну, Максима Кривцова й Василя Кухарського

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Пресслужба Офісу президента України

З нагоди Дня соборності України президент України Володимир Зеленський нагородив військових і цивільних, які відзначилися в захисті держави.

Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня посмертно нагородили письменників Володимира Вакуленка і Вікторію Амеліну, поета Максима Кривцова й актора Василя Кухарського.

Володимир Вакуленко

Громадський діяч, учасник Революції гідності, автор 13 книжок. У 2003—2006 роках входив до ізюмського літературного обʼєднання «Кремʼянець», а у 2005-му був членом костянтинівського літобʼєднання «Прометей».

Лауреат Міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка, Всеукраїнського конкурсу імені Леся Мартовича і міжнародного конкурсу «Коронація слова». Його нагородили відзнакою «Срібний тризуб» до 20-ліття Незалежності України за літературні досягнення у 2011 році.

Його твори перекладали кримськотатарською, білоруською, німецькою, англійською, есперанто й російською мовами.

Невдовзі після того, як Харківську область окупували, Володимира викрали й розстріляли російські військові за проукраїнську позицію. Про його смерть стало відомо наприкінці листопада 2022 року, уже після деокупації Харківської області. Тіло вбитого окупантами Володимира Вакуленка знайшла українська письменниця Вікторія Амеліна.

Вікторія Амеліна

Письменниця, авторка романів «Синдром листопаду, або Homo Compatiens», а також «Дім для Дома», який увійшов до шортлістів національних і міжнародних премій: «ЛітАкцент року – 2017», Премії міста літератури ЮНЕСКО та Європейської літературної премії.

Писала дитячі книжки — «Хтось, або Водяне Серце», «Е-е-есторії екскаватора Еки». Тексти Вікторії Амеліної публікували в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською мовами.

Влітку 2022 року Вікторія Амеліна приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds і працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях. У Капитолівці Ізюмського району Харківської області вона знайшла письменника Володимира Вакуленка, якого застрелили росіяни.

27 червня 2023 року Вікторія отримала тяжкі поранення внаслідок російської ракетної атаки по Краматорську. Її не вдалося врятувати — через чотири дні вона загинула в лікарні.

Максим Кривцов

Facebook / «Бабель»

Кулеметник, спецпризначенець Сил спеціальних операцій, поет і фотограф. Учасник Революції гідності у 2013—2014 роках, доброволець ЗСУ. Працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС і Veteran Hub.

На початку війни був добровольцем у «Правому секторі», а потім воював з «Вовками Да Вінчі». Після повномасштабного вторгнення росії 2022 року повернувся на фронт.

У жовтні 2023 року у видавництві «Наш формат» вийшла поетична збірка Кравцова «Вірші з бійниці». Вона ввійшла до рейтингу найкращих книг 2023 року за версією ПЕН Україна.

Кривцов загинув на фронті, про це стало відомо 7 січня 2024 року. По ньому залишився незакінчений роман.

Василь Кухарський

FILM.UA Group / Facebook

З 2008 року — актор Театру на Подолі. Він також зіграв десятки ролей на телебаченні та в кіно.

Василь Кухарський виконав головну роль у фільмі «Максим Оса: золото Песиголовця» за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу. У прокат фільм вийшов у жовтні 2022 року, а на початку 2023-го зʼявився й на Netflix.

У вересні 2023 року Кухарський дістав важкі поранення під час бойових дій. 7 грудня 2023 року стало відомо, що він помер.