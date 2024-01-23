Апеляція зменшила бізнесмену Мазепі заставу на 329 мільйонів гривень
- Автор:
- Софія Телішевська
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Апеляційний суд Києва залишив під вартою бізнесмена Ігоря Мазепу, якого підозрюють у заволодінні землею поблизу Київської ГЕС. «Суспільне» із зали суду передає, що йому зменшили заставу — з 350 мільйонів гривень до 21 мільйона.
Бізнесмена підозрюють у розкраданні стратегічних земель Київської ГЕС. Провадження щодо цієї оборудки розпочали ще в січні 2022 року.
Як стверджує ДБР, відтоді встановили 12 людей, причетних до оборудки, — це не лише місцеві чиновники та посадовці Держгеокадастру Київщини, але й відомі бізнесмени-забудовники. Серед тих, хто вже отримав підозри, — три бізнесмени, зокрема Ігор Мазепа, якого ДБР вважає ініціатором схеми.
- 19 січня суд обрав чотирьом фігурантам справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак із заставою, що значно менша ніж та, про яку клопотали слідчі. Бізнесмена Ігоря Мазепу відправили під варту до 27 лютого з альтернативою внесення застави в майже 350 мільйонів гривень — сторона ж обвинувачення просила визначити Мазепі аж 700 мільйонів гривень застави. Учасникам злочинної організації, якщо їхню вину доведуть, загрожує покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.