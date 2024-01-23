Країни ЄС досягли політичної домовленості про використання заморожених російських активів

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Reuters / «Бабель»

Країни Європейського Союзу досягли політичної домовленості про використання прибутків від заморожених російських активів на допомогу Україні.

Про це високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель повідомив на пресконференції за підсумками засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

«Щодо заморожених російських активів ми маємо політичну домовленість завершити роботу на основі пропозиції, яку ми презентували в грудні та яка зосереджена на прибутках від заморожених російських активів», — сказав Боррель.

За його словами, обговорення триватиме на рівні послів.

Боррель додав, що докладає зусиль, щоб це рішення схвалили до наступного засідання Ради ЄС із закордонних справ (як ідеться в порядку денному Ради ЄС, наступне засідання глав МЗС відбудеться 19 лютого).