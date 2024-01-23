Bloomberg: ЄС готовий до жорстких заходів проти Угорщини у разі блокування допомоги Україні

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Reuters / «Бабель»

Лідери Європейського Союзу готові до жорстких заходів проти Угорщини, якщо премʼєр-міністр Віктор Орбан продовжить блокувати пакет фінансової допомоги Україні на позачерговому саміті ЄС.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на джерела.

Угорщина виступила проти пропозиції блоку створити новий фонд, щоб забезпечити надійніший спосіб доставки критично важливої ​​військової допомоги Україні. Петер Сіярто заявив у відеодописі на Facebook, що його країна не підтримує оновлення поточного механізму фінансування — відомого як Європейський фонд миру, або EPF — де країни-члени отримують відшкодування за зброю, яку вони відправляють в Україну.

Проте члени Євросоюзу готові ухвалити пакет підтримки України незалежно від підтримки Угорщини. Якщо Орбан продовжить блокувати рішення, інші 26 країн блоку ухвалять його без участі Угорщини — підготовка до такого сценарію йде на повний хід. Як запасний варіант розглядають можливість переказу коштів Києву поза бюджетним процесом ЄС.

Співрозмовники Bloomberg також зазначають, що проти Угорщини можуть запровадити штрафні заходи — аж до позбавлення Будапешту права голосу як держави-члена ЄС. Це може призвести до ширшого зіткнення: премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що «захистить Угорщину» від будь-яких спроб позбавити уряд Орбана можливості здійснювати свої права в блоці.