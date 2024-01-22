Суд залишив Ігоря Коломойського під вартою, але зменшив заставу

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Шевченківський районний суд залишив Ігоря Коломойського під вартою до 22 березня 2024 року, водночас зменшив розмір застави з 3,9 до 2,65 мільярда гривень.

Рішення ухвалили під час сьогоднішнього засідання.

Прокурори просили продовжити утримання Коломойського в СІЗО на час проведення досудового розслідування.

Зі свого боку, адвокати Коломойського наполягали на зміні запобіжного заходу з утримання під вартою на домашній арешт у селі Микільське-на-Дніпрі Дніпропетровської області, зокрема через слабке здоровʼя бізнесмена та погіршення його стану в ізоляторі.

Крім того, суд відмовив у клопотанні про передачу бізнесмена на поруки.

Справа Коломойського

2 вересня 2023 року бізнесмену Ігорю Коломойському повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей.

Слідство встановило, що протягом 2013—2020 років він вивів за кордон понад пів мільярда гривень, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків.

Шевченківський районний суд Києва обрав Коломойському запобіжний захід — два місяці тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави на суму понад 500 мільйонів гривень.

15 вересня він отримав нову підозру — у незаконному заволодінні 5,8 мільярда гривень, а наступного дня Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави бізнесмену Ігорю Коломойському — з майже 510 мільйонів до понад 3,8 мільярда гривень.