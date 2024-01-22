Українці обрали журі Нацвідбору на «Євробачення-2024»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Міністерство культури України / Facebook
Українці обрали журі Нацвідбору на «Євробачення-2024». Ними стали Андрій Данилко, Джамала та Сергій Танчинець.
Про це повідомило Мінкультури.
Протягом тижня в застосунку «Дія» кожен українець міг проголосувати за одного з девʼяти кандидатів. Загалом в опитуванні взяли участь понад 720 тисяч людей.
За народного артиста України Андрія Данилка проголосували 315,6 тисячі українців, за переможницю «Євробачення-2016» Джамалу — 170,2 тисячі, а за співака Сергія Танчинця — 89,5 тисячі.
Уже 3 лютого у фіналі Нацвідбору трійка журі разом із глядачами обере представника України на «Євробаченні-2024».
- 11 січня жеребкування визначило фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2024». Серед них — YAKTAK, INGRET, NAZVA, ANKA, Drevo, alyona alyona & Jerry Heil та інші.
- У «Євробаченні-2024» візьмуть участь 37 країн, включно з пʼятьма країнами-засновницями — Великою Британією, Іспанією, Німеччиною, Італією, Францією, і переможницею попереднього конкурсу — Швецією.