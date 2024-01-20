Сенатор Тім Скотт підтримав кандидатуру Трампа на республіканських праймеріз. Це дає бали експрезиденту

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Американський сенатор від штату Південна Кароліна Тім Скотт підтримав кандидатуру Дональда Трампа на республіканських праймеріз за висунення у президенти США.

Як пише Financial Times, це можна вважати значною перемогою для Трампа і помітним ударом по кампанії його конкурентки по партії Ніккі Гейлі, адже вибуття з кампанії Скотта було одним з чинників зростання її рейтингів.

Скотт зі сцени у Нью-Гемпширі заявив, що США «потрібен президент, який закриє південний кордон [для мігрантів] й обʼєднає країну».

Трамп на республіканських кокусах у штаті Айова набрав 51% голосів, його конкуренти від Республіканської партії Рон ДеСантіс — 21,2%, а колишня посол США в ООН Ніккі Гейлі — 19,1%. У вівторок, 23 січня, у Нью-Гемпширі пройдуть вирішальні для Трампа кокуси, тому рішення Скотта послаблює рейтинги Гейлі.

Що таке кокуси?

У більшості американських штатів партійні вибори називають праймеріз, але не в Айові. Кокуси — це не просто голосування, а зустріч громади. На відміну від праймеріз, які відбуваються як звичайне голосування впродовж усього дня, кокуси проводять увечері. Представники громади, які належать до однієї партії, збираються у школах, церквах, театрах та інколи навіть у звичайних оселях. На республіканських кокусах кандидатів зазвичай визначають таємним голосуванням.

Спочатку — Айова, потім — Нью-Гемпшир

Айова завжди голосує першою, бо так склалося історично. Далі проводять вибори у Нью-Гемпширі. Оскільки ці два штати завжди обирають кандидата першими, результати голосування там дуже важливі. Переможці отримують увагу медіа, підтримку фінансових донорів і репутацію лідера, який може вплинути на виборців в інших місцях.