Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет до березня. США уникнули шатдауну
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду до березня. Таким чином США уникнули часткового шатдауну — призупинення роботи окремих федеральних органів.
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Підписаний законопроєкт дозволить продовжити державні витрати на нинішньому рівні для деяких федеральних агентств до 1 березня, а для інших — до 8 березня. Це сталося завдяки новій двоетапній резолюції.
Минулого тижня лідери Конгресу оголосили, що погодили постійний бюджет, але розпорядникам потрібно більше часу, щоб узгодити деталі в кожному законопроєкті про фінансування. Для України це важливо — після питань бюджету Конгрес має зайнятися додатковим запитом Білого дому на $106 мільярдів, в якому закладено гроші для фінансової та військової допомоги Україні.
- 20 жовтня 2023 року президент США Джо Байден подав запит до Конгресу на додаткове фінансування на суму приблизно $106 мільярдів. Воно, зокрема, передбачало допомогу Україні ($61,4 мільярда, найбільший пакет) та Ізраїлю ($14,3 мільярда), що зазнав атаки бойовиків терористичної організації ХАМАС 7 жовтня, а також надання коштів на безпеку південного кордону США.
- 15 листопада Палата представників ухвалила тимчасовий законопроєкт, щоб уникнути шатдауну. Цього ж дня документ без фінансування України та Ізраїлю схвалив Сенат США, а 16 листопада підписав Байден.
- 6 грудня законопроєкт не пройшов процедурне голосування в Сенаті США. Документ заблоковано, оскільки представники Республіканської партії наполягали на посиленні заходів контролю над міграцією на кордоні США з Мексикою. Байден назвав «політичним шантажем» відмову республіканців підтримати законопроєкт, зазначивши, що «ставки надто високі, а наслідки надто значні».