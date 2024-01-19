Атаки хуситів у Червоному морі можуть призвести до подорожчання харчових продуктів і погіршення їхньої якості

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Криза в Червоному морі починає порушувати поставки й загрожує зростанням цін та псуванням харчових продуктів. Ситуація може зупинити уповільнення глобальної інфляції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Судна, завантажені продовольством, уникають атак хуситів, пливучи іншим маршрутом — навколо Африки. Це довше і дорожче.

Та на відміну від вантажів із газом, нафтою і побутовими товарами, продукти харчування псуються під час такої тривалої доставки, а значить, їх не можна продавати.

Поки що вплив кризи в Червоному морі на продовольчу ситуацію у світі не надто відчутний. Утім, якщо перебої в постачаннях посиляться, ціни на продукти почнуть зростати.

«Тут усі програли», — сказав керуючий директор великого індійського експортера винограду Нітін Агравал.

Зазвичай компанія доставляла товар до Європи через Червоне море, але тепер доводиться використовувати довший маршрут, що більш ніж у чотири рази збільшує витрати на транспортування та вдвічі час доставки. Це означає, що якість винограду постраждає, а ціна на нього зросте.

За даними Європейської асоціації свіжих продуктів Freshfel, Індія постачає сьому частину столового винограду, що споживає Європейський Союз, а на піку врожаю в березні — квітні, то понад 35%.

Італійські експортери, які продають сільськогосподарську продукцію в Азію на близько $4,4 мільярда, стурбовані тим, що маршрут навколо Африки зашкодить свіжості та збільшить витрати, зокрема на яблука, ківі та цитрусові.

Проблеми з транспортуванням також уже торкнулися свинини, молочних продуктів, вина, чаю, спецій і м’яса птиці.

Що відбувається в Червоному морі?

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що в такий спосіб ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають у боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримує Іран.

Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87).

У грудні хусити почали обстрілювати ракетами й атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі. 19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї долучилися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші — загалом понад 20 країн.

На початку цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в полоні хуситів у Ємені четверо українських моряків, проте не уточнив деталей.

Збройні сили США та Великої Британії в ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по обʼєктах хуситів у Ємені — атаку спрямували на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет. Уже вночі 13 січня США завдали удару по радіолокаційній станції хуситів у Ємені.

Через два дні хусити випустили протикорабельну ракету по контейнеровозу Gibraltar Eagle, що належить США і ходить під прапором Маршаллових Островів. 17 січня США повернули хуситам статус міжнародної терористичної організації

Увечері 18 січня єменські хусити втретє за останні три дні атакували комерційне судно, а глава угруповання бойовиків Абдул Малік аль-Хусі в телезверненні пообіцяв надалі атакувати кораблі в Червоному морі, повідомляє Bloomberg.