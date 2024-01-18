Справу ексремʼєра Азарова про інформаційну роботу на користь росії передали до суду

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Гонтар Володимир / УНІАН

До суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього премʼєр-міністра часів Віктора Януковича Миколи Азарова. Його звинувачують в інформаційній роботі на користь росії.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що Микола Азаров, який з 2014 року перебуває на території росії, з початку повномасштабного вторгнення і дотепер здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з росією. Він регулярно бере участь в ефірах російських інформаційних каналів і, пропагуючи російські наративи, дискредитує Україну.

У відеозаписах, які розмістили на YouТube-каналі «Иная правда» та порталах російських медіа, Азаров виправдовує збройну агресію рф та окупацію частини території України. Ексчиновник називає події в Бучі «фейком», закликає до денацифікації і насильницької зміни української влади та запевняє, що спеціальна операція путіна врятувала Донецьк від захоплення, «попередивши цю трагедію».

Азарова обвинувачують у публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу, здійсненні інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії російської федерації проти України.