У двох моделях Apple Watch вимкнуть функцію вимірювання рівня кисню у крові через патентну суперечку

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У США суд знову заборонив продаж двох моделей Apple Watch через патентну суперечку з компанією Masimo. Apple зобовʼязалася від сьогодні вимкнути функцію вимірювання рівня кисню у крові в Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2, щоб зняти заборону.

Про це пише Associated Press.

Функцію вимірювання кисню у крові Apple вперше додала до своїх годинників у 2020 році в моделі Series 6. Тоді вирувала пандемія коронавірусу, і деякі лікарі використовували показники рівня кисню у крові, щоб оцінити вплив вірусу на дихання пацієнтів.

Ця функція відстежує рівень кисню у крові людини протягом дня. Користувач також може отримати поточні показники, що займає близько 15 секунд. Цю функцію додали також в Apple Watch Series 7 і Series 8. Apple припинила продаж Series 7, коли компанія випустила нові моделі, утім, модель Series 8 досі можна придбати.

У середині 2021 року виробник медичних пристроїв Masimo Corp. звинуватив Apple у порушенні патенту на «функцію світлооксиметрії». У Masimo стверджують, що саме вони винайшли цю технологію і що Apple переманювала співробітників компанії, щоб отримати доступ до інформації.

З огляду на скаргу Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) видала заборону на продаж Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2 наприкінці грудня 2023 року — після того, як зʼясувала, що сенсор кисню у крові, встановлений у пристроях, порушує патенти виробника медичного обладнання Masimo.

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Після цього Apple одразу подала екстрений запит до Апеляційного суду Федерального округу США з проханням зупинити такий наказ. Не минуло і кількох днів, як суд дозволив Apple тимчасово відновити продажі своїх годинників у Сполучених Штатах.

Апеляцію Apple ще розглядають. Очікується, що цей процес займе щонайменше рік, а поки суд зобовʼязав компанію вимкнути функцію вимірювання рівню кисню у крові.

Apple впевнена, що виграє в цій суперечці, тому піктограму функції на годинниках залишає, але при її натисканні користувачі будуть сповіщені, що технологія недоступна. Датчик продовжить працювати на годинниках, придбаних за межами США.