ВООЗ: У світі зменшується споживання тютюну

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Як оцінює Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ), у всьому світі палять 1,25 мільярда дорослих. Утім, споживання тютюну поступово скорочується, навіть попри спроби тютюнової промисловості завадити цьому прогресу.

На сьогодні приблизно 1 із 5 дорослих у світі вживає тютюн, тоді як у 2000 році палив кожен третій.

Звіт свідчить, що 150 країн вдало скорочують споживання тютюну. Зокрема, Бразилія та Нідерланди досягли успіху після того, як запровадили політику з боротьби проти споживання тютюну MPOWER. Бразилія досягла відносного скорочення на 35% з 2010 року, а Нідерланди вже недалеко від своєї мети в 30%.

«Останніми роками ми досягнули значного прогресу в боротьбі з тютюном, але ще не час для самовдоволення. Я вражений тим, як далеко може зайти тютюнова промисловість, щоб отримувати прибутки ціною незліченних життів. Ми бачимо, що в той момент, коли уряд вважає, що виграв боротьбу з тютюном, промисловість користується можливістю маніпулювати політикою охорони здоровʼя та продавати свою смертоносну продукцію», — сказав директор Департаменту зміцнення здоровʼя ВООЗ, доктор Рюдігер Креч.

ВООЗ закликає країни продовжувати впроваджувати політику контролю над тютюном і боротися зі втручанням тютюнової промисловості.

Найвищий відсоток курців — 26,5% — ВООЗ спостерігає в регіоні Південно-Східної Азії. Утім, не відстає і Європа — там палять 25,3% дорослих.

Звіт показує, що до 2030 року Європейський регіон матиме найвищі показники у світі — трохи понад 23%. Крім того, рівень споживання тютюну серед жінок у Європі більш ніж удвічі вищий за середній світовий показник і знижується набагато повільніше, ніж у решті регіонів.

У Конго, Єгипті, Індонезії, Йорданії, Омані та Молдові тенденція до паління навітьнабирає обертів.

Окрім цього, опитування країн світу постійно свідчать про те, що діти віком 13—15 років у більшості держав вживають тютюнові та нікотинові вироби.

Як зазначили у ВООЗ, хоча протягом багатьох років споживання тютюну поступово йде на спад, до 2025 року у світі воно залишиться на рівні 25%, але так і не досягне глобальної мети скорочення паління на 30% від середнього рівня 2010-го. Лише 56 країн зможуть досягти цієї цілі, а це на чотири менше, ніж показував звіт 2021 року.