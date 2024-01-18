Пакистан завдав удару по Ірану у відповідь на атаку іранських військ

Новини

Getty Images / Mariano Sayno

Міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що сили країни завдали «точних військових ударів» по терористах на південному сході Ірану, передає NYT. Відомство додало, що від атаки загинули кілька бойовиків.

Високопоставлений представник служби безпеки Пакистану анонімно розказав газеті, що Пакистан завдав ударів щонайменше по семи таборах, які використовували сепаратисти белуджі. Для цього Пакистан застосував винищувачі ВПС і безпілотники.

Офіційне інформаційне агентство Ірану підтвердило, що у прикордонній зоні сталися численні вибухи. Заступник губернатора іранської провінції Систан і Белуджистан Алі Реза Мархаматі сказав, що від пакистанського удару загинули чотири дитини й три жінки.

Пакистан протягом тривалого часу стверджував, що сепаратисти белуджі, які десятиліттями вели повстанський рух за відокремлення і незалежність у провінції Белуджистан на південному заході країни, ховалися через кордон в Ірані. Іран також звинуватив Пакистан у недостатніх зусиллях стримування бойовиків, які націлені на безпеку Ірану.

Що відбувається?

У ніч з 15 на 16 січня «Корпус вартових ісламської революції Ірану» атакував балістичними ракетами та дронами «антиіранські» цілі в пакистанській провінції Белуджистан. Іранські медіа заявили, що удари були по базах сунітського угруповання «Джейш аль-Адль». Пакистан звинуватив Іран у порушенні повітряного простору та вбивстві двох дітей. Країна відкликала свого посла з Тегерану і заявила, що не пустить іранського до себе. Пакистан залишив за собою право на удар у відповідь.

«Джейш аль-Адль», або «Армія справедливості» — це сунітське бойове угруповання. Тегеран вважає «Джейш аль-Адль» терористичною організацією. Минулого місяця «Джейш аль-Адль» взяла на себе відповідальність за напад на поліцейську дільницю в іранській провінції Систан і Белуджистан, там загинули щонайменше 11 поліцейських. Це один із найбідніших регіонів Ірану, населений здебільшого сунітами белуджі — меншиною в переважно шиїтському Ірані. Угруповання називає своєю метою кращі умови життя для белуджі в Ірані.