Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич отримав підозру. Він був одним з найбільших постачальників Міноборони

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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру членам злочинної організації під керівництвом львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. ДБР не називає імена підозрюваних, але з опису випливає, що йдеться про справу Ігоря Гринкевича.

За даними бюро, бізнесмен, який був одним з найбільших постачальників Міноборони, і члени його організації завдали державі збитків на майже мільярд гривень. Їх викрили на оборудках із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ.

Слідство встановило, що підприємець створив злочинну організацію, щоб заволодіти бюджетними коштами. Компанії Гринкевича уклали 23 договори з Міноборони на постачання одягу на понад 1,5 мільярда гривень.

До виконання оборонних замовлень Гринкевич залучив підконтрольні підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали потужностей для виготовлення речей. Експерти встановили, що вся продукція, поставлена компаніями бізнесмена на потреби МОУ у 2023 році, не відповідає якісним характеристикам і непридатна для використання.

П’ятьом людям повідомили про підозру у створенні та участі у злочинній організації та заволодінні чужим майном через шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України). Усіх затримали. Їм загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Слідчі ДБР шукають усіх причетних до кримінального правопорушення, зокрема перевіряють інформацію щодо посадовців Міноборони.