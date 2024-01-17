Єврокомісія відмовилася повертати мито на українське зерно

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Lutz Wernitz / Unsplash

Європейська комісія відмовилася повернути імпортні мита на українське зерно, про що просили Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина.

Про це повідомив міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський для Business Insider.

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому «повністю дестабілізувати» як і польський, так і європейський ринки.

Тому міністр пропонує інші ідеї для захисту польського ринку, зокрема ліцензування продуктів, які надходять до Польщі, і створення польсько-українських технічних груп, які нормалізуватимуть торгові відносини.

Водночас Чеслав Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє «регіональні захисні заходи».

А в чому проблема?

Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили сотні мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки. Потім країни почали забороняти імпорт українського зерна, а Європейська комісія виділяла кошти європейським фермерам.

З 2 травня і до 15 вересня 2023 року Європейська комісія офіційно заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію був транзит української продукції.

17 липня 2023 року росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси й області, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України. Це відбувається постійно. У серпні минулого року Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден, а потім почала атакувати російські кораблі. У січні 2024 року речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що «зерновий коридор» у Чорному морі вийшов на довоєнні показники.