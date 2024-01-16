США перехопили іранську зброю для хуситів біля берегів Сомалі

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Військово-морські сили США 11 січня захопили судно біля берегів Сомалі, яке постачало іранську зброю для хуситів у Ємені. Це перша конфіскація компонентів для балістичних та крилатих ракет іранського виробництва з початку атак хуситів на судна у Червоному морі 19 листопада.

Про це повідомило Центральне командування США.

Судно штурмували бійці підрозділу «морських котиків» США за підтримки гелікоптерів та дронів — це сталося поблизу узбережжя Сомалі у міжнародних водах Аравійського моря. Вони вилучили рушійні установки, системи наведення та боєголовки для балістичних ракет середньої дальності та протикорабельних крилатих ракет хуситів, а також компоненти, повʼязані з протиповітряною обороною. Зброю хусити використовували для погроз та нападів на торгівельні судна у Червоному морі.

Це також перша конфіскація ВМС США передових компонентів балістичних ракет і крилатих ракет іранського виробництва, здійснена з листопада 2019 року. Пряме чи опосередковане постачання, продаж або передача зброї єменським хуситам порушує Резолюцію Ради Безпеки ООН 2216 і міжнародне право.

Сили ВМС США визнали судно небезпечним і затопили його. Доля 14 членів екіпажу плавзасобу визначається відповідно до міжнародного права. У морі також зникли два військових США.

Що відбувається у Червоному морі?

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки єменських хуситів на торгові судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Хусити заявляють, що таким чином ведуть війну проти Ізраїлю і допомагають боротьбі палестинського угруповання ХАМАС, яке теж підтримується Іраном. Спочатку вони захопили вантажне судно Galaxy Leader і взяли заручників, потім спробували захопити танкер Central Park, але йому допоміг есмінець USS Mason (DDG 87). 12 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомив, що в полоні хуситів у Ємені перебувають четверо українських моряків, проте не уточнив деталей.

У грудні хусити почали обстрілювати ракетами й атакувати дронами цивільні та військові кораблі в Червоному морі. Через безпекові ризики найбільший контейнерний перевізник світу, данський Maersk призупиняв усі перевезення Червоним морем.

19 грудня 2023 року США оголосили про початок операції Operation Prosperity Guardian проти хуситів у морі. До неї долучилися, зокрема, Британія, Бахрейн, Канада, Франція, Іспанія, Норвегія, Нідерланди та інші країни — загалом понад 20 країн. Західні медіа писали, що коаліція може завдати ракетних ударів по Ємену, але поки що сутички з хуситами відбуваються лише в морі. Переважно це перестрілки між кораблями й катерами.

10 січня 2024 року бойові кораблі США і Британії відбили в Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів. Збройні сили США та Великої Британії в ніч проти 12 січня 2024 року завдали ударів по обʼєктах хуситів у Ємені — атаку спрямували на радарні системи, системи протиповітряної оборони, а також місця зберігання і запуску дронів, крилатих і балістичних ракет. Уже в ніч проти 13 січня США завдали удару по радіолокаційній станції хуситів у Ємені.

15 січня хусити вдарили ракетою по американському вантажному судну в Червоному морі. Контейнеровоз Gibraltar Eagle належить США і ходить під прапором Маршаллових Островів.