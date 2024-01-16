Наступне засідання контактної групи «Рамштайн» відбудеться 23 січня

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Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») відбудеться 23 січня. Вона пройде в віртуальному форматі.

Про це повідомила пресслужба Пентагону, посилаючись на розмову між міністрами оборони України та США Рустемом Умєровим та Ллойдом Остіном.

Це перша розмова міністрів оборони після госпіталізації Ллойда Остіна. Вони також обговорили ситуацію «на місцях». Ллойд Остін наголосив, що США і коаліція союзників і партнерів віддані підтримці України в її боротьбі проти російської агресії.