Лідер КНДР хоче змінити Конституцію і визначити Південну Корею «головною ворожою країною»

Новини

Reuters

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про необхідність змін у Конституції КНДР, щоб визначити Південну Корею «головною ворожою країною».

Про це він заявив у промові на сесії Верховних народних зборів, передає північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.

За його словами, Пхеньян більше не прагнутиме до примирення з Півднем. У разі війни КНДР має повністю окупувати сусіда. Диктатор каже, що не хоче війни, але повністю до неї готовий. Також він традиційно погрожує США.

У заяві Верховних народних зборів ідеться, що дві Кореї зараз перебувають у «гострій конфронтації», тому для Півночі було б серйозною помилкою «розглядати Південь як партнера в дипломатії». Тому Північна Корея ліквідує всі відомства, що займаються відносинами з Південною Кореєю.

У промові Кім Чен Ин звинуватив Південну Корею і Сполучені Штати в ескалації напруженості в регіоні, посилаючись на їхні спільні військові навчання, розгортання американських стратегічних військових ресурсів, а також тристоронню співпрацю з Японією у сфері безпеки. Це відбувається на тлі зближення Пхеньяну з Москвою і Пекіном у спробах вийти з дипломатичної ізоляції, посилити свій вплив і протистояти Вашингтону.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю?

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію та розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953 року США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та скасувати санкції, а США хоче, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.