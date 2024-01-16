Лідер КНДР хоче змінити Конституцію і визначити Південну Корею «головною ворожою країною»
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Reuters
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про необхідність змін у Конституції КНДР, щоб визначити Південну Корею «головною ворожою країною».
Про це він заявив у промові на сесії Верховних народних зборів, передає північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.
За його словами, Пхеньян більше не прагнутиме до примирення з Півднем. У разі війни КНДР має повністю окупувати сусіда. Диктатор каже, що не хоче війни, але повністю до неї готовий. Також він традиційно погрожує США.
У заяві Верховних народних зборів ідеться, що дві Кореї зараз перебувають у «гострій конфронтації», тому для Півночі було б серйозною помилкою «розглядати Південь як партнера в дипломатії». Тому Північна Корея ліквідує всі відомства, що займаються відносинами з Південною Кореєю.
У промові Кім Чен Ин звинуватив Південну Корею і Сполучені Штати в ескалації напруженості в регіоні, посилаючись на їхні спільні військові навчання, розгортання американських стратегічних військових ресурсів, а також тристоронню співпрацю з Японією у сфері безпеки. Це відбувається на тлі зближення Пхеньяну з Москвою і Пекіном у спробах вийти з дипломатичної ізоляції, посилити свій вплив і протистояти Вашингтону.
Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю?
З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, тоді Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.
Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію та розпочав Корейську війну (у 1950 році). Уже в липні 1953 року США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та скасувати санкції, а США хоче, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.
- 1 січня лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея більше не прагне до примирення і воззʼєднання з Південною Кореєю. Водночас він пригрозив «ущент знищити» США і Південну Корею, якщо ті вдаватимуться до «провокацій». З того часу КНДР почала вести артилерійський вогонь по прикордонню Південної Кореї в районі розмежувальної лінії в Жовтому морі під виглядом навчань. За два дні Північна Корея випустила 260 артснарядів.