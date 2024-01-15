Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина вимагають у Єврокомісії повернути мито на українське зерно

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Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Єврокомісії просять ввести імпортні мита на українське зерно через нібито недоброчесну конкуренцію. Дешевша сільськогосподарська продукція з України нібито «поглинає їхні експортні ринки» кукурудзи та зерна.

Про це пише Reuters із посиланням на Міністерство сільського господарства Угорщини.

Країни-підписанти вказали, що їхні країни виробляють значно більше пшениці та кукурудзи, ніж їм потрібно, що є ключовим для європейської продовольчої безпеки та стратегічного суверенітету ЄС.

«Саме тому Брюсселю необхідно запровадити заходи, які захистять ринки країн-членів, що межують з Україною, допомагаючи їм використовувати весь свій експортний потенціал. Одним із таких заходів може бути запровадження імпортних мит на найбільш чутливі сільськогосподарські продукти», — йдеться в листі.

Міністри стверджують, що фермери їхніх країн «зазнали значних збитків» після того, як минулого року ЄС призупинив імпортні квоти та мита на зерно з України. Вони закликають Європейську комісію перевірити, чи відповідають українські правила виробництва стандартам ЄС. Листи міністрів були адресовані комісару ЄС з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу та комісару з питань сільського господарства Янушу Войцеховському.

А в чому проблема?

Після початку повномасштабної війни Євросоюз скасував усі тарифи та квоти на транзит українського зерна. Фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили сотні мільйонів євро через наплив українського зерна на їхні ринки. Потім країни почали забороняти імпорт українського зерна, а Європейська комісія виділяла кошти європейським фермерам.

З 2 травня і до 15 вересня 2023 року Європейська комісія офіційно заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Водночас через їхню територію був транзит української продукції.

17 липня 2023 року росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Уже 19 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси й області, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України. 10 серпня Україна оголосила про тимчасові морські коридори для торгових суден, а потім почала атакувати російські кораблі.

11 січня 2024 року речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що «зерновий коридор» у Чорному морі вийшов на довоєнні показники.