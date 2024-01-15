Канада надіслала Україні проєкт безпекової угоди. Її можуть погодити вже через декілька тижнів

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Офіс президента / Telegram

Канада надіслала в Офіс президента України проєкт угоди про безпекову співпрацю між країнами — схожу угоду нещодавно підписали Україна та Велика Британія. Документ про «безпекові запевнення — security assurances» між Україною та Канадою можуть погодити вже за кілька тижнів.

Про це в інтервʼю «Європейській правді» заявила посол України в Канаді Наталка Цмоць.

Копію проєкту угоди канадська сторона надіслала заступникові керівника ОПУ Ігорю Жовкві минулої пʼятниці з метою «розпочати детальніші переговори, щоб за кілька тижнів закінчити переговори між країнами».

Цмоць уточнила, що на думку Оттави, це мають бути не «безпекові гарантії», а угода про «безпекові запевнення — security assurances». Проте у даному терміні Цмоць не вбачає проблем, адже такий підхід є спільним для країн-членів «Групи семи» (G7), і ухвалення подібної безпекової угоди відповідатиме домовленостям лідерів двох країн.

Посол розповіла, що канадський премʼєр-міністр Джастін Трюдо у вересні 2023 року під час візиту українського президента Володимира Зеленського заявив, що «Канада прагне покласти на папір свої зобовʼязання щодо багаторічної підтримки — для того, щоби Україна була впевнена у передбачуваності такої підтримки у майбутньому».