Суд зобовʼязав Дональда Трампа виплатити майже $400 тисяч виданню The New York Times

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Верховний суд Нью-Йорка зобовʼязав експрезидента США Дональда Трампа виплатити майже $400 тисяч за судові витрати після програного позову проти видання The New York Times.

Про це пише ВВС.

У 2021 році Трамп вимагав від видання виплатити йому $100 мільйонів компенсації через розслідування про його махінації з несплатою податків. Також він стверджував, що New York Times та його племінниця Мері Трамп змовилися, щоб роздобути його декларацію.

Суд відхилив позов Трампа, адже його вимоги «не відповідали конституційному праву», а самого Трампа зобовʼязали відшкодувати витрати видання. Статті ж про фінансові справи Трампа отримали Пулітцерівську премію.

Загалом з боку Трампа було багато атак на пресу. Будь-яку критику він називає фейком, а журналістів і видання — ворогами народу. Обидва ці позначення він застосовував і до The New York Times, хоча час від часу навіть хвалить деякі їхні публікації.

Справи Трампа

Загалом проти Трампа висунули 91 обвинувачення в чотирьох кримінальних справах. Серед іншого, йдеться про незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікувати результати виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Прокурор Сміт розслідує спроби скасувати вибори 2020 року, які призвели до нападу на Капітолій 6 січня 2021 року. Слідство стосувалося, зокрема, висування фальшивих виборців у штатах, де Трамп програв, і кампанії тиску на його тодішнього віцепрезидента Майка Пенса з метою скасування виборів.

Попри все Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію для участі у виборах президента США 2024 року.

У грудні 2023 року спецпрокурор Джек Сміт попросив Верховний суд США прискорено вирішити, чи має Дональд Трамп право на абсолютний президентський імунітет від кримінальних обвинувачень за спробу скасувати президентські вибори 2020 року.

Уже 9 січня 2024 року суд у Вашингтоні заслухав аргументи сторін. Комісія з трьох суддів висловила глибокий скептицизм щодо аргументів Дональда Трампа про те, що його не можна притягнути до відповідальності за намагання скасувати результати президентських виборів.