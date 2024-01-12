США запровадили санкції через поставки балістичних ракет із КНДР до росії

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Reuters / «Бабель»

Державний департамент США 11 січня запровадив санкції проти трьох російських організацій і однієї фізичної особи, причетних до передачі й випробування балістичних ракет Північної Кореї, які росія використовує проти України.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

До санкційного списку увійшли:

російська державна авіакомпанія «224-й льотний загін»;

її гендиректор Володимир Міхєйчик;

Володимирський перспективний військово-дослідницький комплекс (російський військовий обʼєкт, що займається випробуваннями ракет);

російський ракетний полігон Ашулук.

Держдепартамент також визначив чотири літаки (два Іл-76 і два Ан-124, бортові номери RF-86898, RF-78757, RF-82011 та RF-82041) як «заблоковану власність». За оцінками відомства, ці літаки брали участь у перевезенні балістичних ракет КНДР і повʼязаних із ними вантажів у листопаді та грудні 2023 року.

У серпні 2023 року СБУ повідомила Міхєйчику про підозру в причетності до ведення агресивної війни проти України. Він і його загін допомагали переправляти в Україну з Близького Сходу озброєння та бойовиків «ПВК Вагнера».

Що відомо про ракети з КНДР

5 січня Повітряні сили ЗСУ не підтвердили використання росією балістичних ракет із КНДР. Речник ПС Юрій Ігнат заявив, що фахівці вивчають уламки, але на це потрібен час. Однак 4 січня західні медіа написали, що росія отримала партію балістичних ракет з КНДР (кілька десятків) і пускові установки до них. Того ж дня США офіційно заявили, що росія має балістичні ракети малої дальності від КНДР і запускала їх по Україні — першу 30 грудня 2023 року (впала на Запоріжжі) і кілька інших 2 січня під час масованої ракетної атаки.

10 січня постпред Південної Кореї в ООН заявив, що Північна Корея використовує Україну як полігон для тестування своїх балістичних ракет за допомогою росії.