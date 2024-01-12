США призупинили оборонну допомогу Україні

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Допомога Україні від Сполучених Штатів Америки призупинена до схвалення Конгресом нового фінансування. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, 27 грудня 2023 року Штати надали останній пакет військової допомоги, на який у них вистачило грошей.

«Допомога, яку ми надавали, зараз припинилася. Атаки, які проводять росіяни, тільки посилюються. І тепер, як я казав раніше, вони застосовують північнокорейські балістичні ракети, щоб виконувати свою брудну роботу», — сказав Кірбі.