Посол України у Словаччині відреагував на заяву премʼєра Роберта Фіцо про «провальну» стратегію Заходу щодо війни

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Посол України у Словаччині Мирослав Кастран прокоментував колонку словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо, у якій той назвав стратегію Заходу щодо російсько-української війни «провальною» і заявив про бажання нормалізувати відносини з росією.

Український посол поділяє позицію Фіцо щодо того, що росія порушила міжнародне право, однак зазначає, що це занадто мʼяке формулювання для опису «всіх тих жахіть, які 24 лютого 2022 року принесла росія на українську землю».

Мирослав Кастран вважає хибним те, що Робер Фіцо пояснював причину нападу росії створенням Україною якоїсь особливої «безпекової ситуації» для росії чи через «провокування росії»» намірами України приєднатися до НАТО.

«Свого часу Словаччина, як і решта країн Східної Європи, приєдналася до НАТО. Але не для того, щоб спільно погрожувати росії, а саме навпаки: щоб в Альянсі отримати гарантії безпеки від самої росії», — зауважив дипломат.

І додав, що не варто за словами «не все так однозначно» приховувати очевидні речі, які «ми продовжуватимемо називати своїми іменами».

Посол України резюмував, що Україна потребує допомоги партнерів, зокрема Словаччини, бо воює і за безпеку всієї Європи.

Хто такий Роберт Фіцо?

Наприкінці жовтня 2023 року новим премʼєром Словаччини став Роберт Фіцо від проросійської партії Smer. Після цього країна оголосила, що не надаватиме Україні військової допомоги. Вже 8 листопада уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40,3 мільйона від попереднього уряду. Майже всі важливі пакети допомоги від ЄС до виборів у Словаччині блокувала Угорщина. Тепер і Словаччина може піти її шляхом у питанннях щодо України та санкцій проти росії.