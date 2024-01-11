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Нацполіція вилучила майже три тонни наркотиків за 2023 рік

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Unsplash

Протягом 2023 року Національна поліція вилучила майже три тонни наркотиків, загальна вартість яких за цінами чорного ринку перевищує 785 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба НПУ.

Поліцейські вилучили заборонені речовини в таких масштабах:

Правоохоронці скерували до суду обвинувальні акти в рамках 32 тисяч кримінальних проваджень.

Також за рік вони викрили близько 450 наркопритонів, повідомили про підозру 20 тисячам людей та ліквідували сотню нарколабораторій.