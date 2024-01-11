Google звільнила майже тисячу працівників
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Videvo
Компанія Google звільнила «кілька сотень» людей в кожному з підрозділів основної інженерної команди Google і Google Assistant.
Про це дізнався The Verge.
Загалом Google підтвердив звільнення близько тисячі працівників, однак невідомо, чи ці дані є повними.
За словами представника Google Кортні Менчіні, «у кількох наших командах є зміни, щоб стати ефективнішими та працювати краще». Є інформація, що відбувається багато звільнень технічних працівників.
Станом на 30 вересня 2023 року в материнській компанії Google Alphabet працювала 182 381 людина.
- Нещодавно стало відомо, що Spotify звільняє 17% (1 500) своїх співробітників, щоб зменшити витрати. Це вже не перша хвиля звільнень у Spotify. Зокрема, 6 січня 2023 року цього року компанія оголосила, що скорочує 6% свого штату по всьому світові — це приблизно 600 робочих місць.
- Тим часом Meta звільнила команду науковців заради досліджень штучного інтелекту.