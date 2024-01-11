За минулий рік кількість прослуховувань на стримінгових сервісах сягнула рекордних 4 трильйонів

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Spencer Imbrock / Unsplash

У 2023 році кількість прослуховувань на музичних стримінгових сервісах у світі зросла на 22,3% проти показників попереднього року і вперше перевищила 4 трильйони.

Про це повідомила дослідницька компанія Luminate, передає Music Business Worldwide.

У всьому світі загальна кількість прослуховувань з урахуванням і пісень, і відеокліпів зросла на 33,7% й сягнула 7,1 трильйона.

Це свідчить про поширення тенденції використання стримінгових платформ, що підтверджується минулорічним сплеском.

Наприклад, тільки у США ринок музичного стримінгу зріс на 14,6%. Найпопулярнішою виконавицею там стала Тейлор Свіфт. З усіх прослуханих треків і переглянутих відеокліпів її пісні становлять 1,8%. Загалом американці найбільше слухали хіп-хоп, який зайняв 25,5% ринку.

Найбільшими музичним стримінговими сервісами світу є Spotify, YouTube Music та Apple Music.