Президент підписав законопроєкти про звільнення від ПДВ і мита комплексів РЕБ і пластин для бронежителів

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкти про звільнення від податку на додану вартість (ПДВ) і мита комплексів радіоелектронної боротьби та пластин для бронежилетів для армії.

Про це йдется в картках проєктів закону № 10341 і № 10342.

Законопроєкт № 10341 передбачає зміни в пункті 32 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу про особливості ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки й оборони.

Відтепер товари, які отримують правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ, сили безпеки і оборони, не оподатковуватимуться до кінця воєнного стану.

Тим часом закон № 10342 передбачає зміни до Митного кодексу України про звільнення від оподаткування ввізним митом окремих товарів оборонного призначення.