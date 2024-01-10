Польща виступила проти розширення безмитної торгівлі з Україною

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Reuters

Міністр сільського господарства Чеслав Сєкерський написав листа єврокомісару з питань торгівлі, у якому висловився «категорично проти» розширення безмитної торгівлі з Україною.

Про це пише польське видання RMF FM, у розпорядженні якого опинився лист.

За словами міністра, повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку повномасштабної війни, мала «контрпродуктивний ефект». Він додав, що проблеми з надмірним імпортом стосуються також і цукру, мʼяса птиці, яєць, мʼяких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату.

Як приклад Сєкерський навів зростання імпорту українського цукру у 20 разів. Він підтримав виключення цукру, мʼяса птиці та яєць з регламенту вільної торгівлі ЄС.

Польській міністр вважає, що з Києвом слід почати переговори «про поступову взаємну лібералізацію, що супроводжуватиметься поступовим приведенням українського сільського господарства до стандартів і права ЄС».

Також Чеслав Сєкерський анонсував повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи ЄС, де беруть участь Україна, Єврокомісія та країни-сусідки України. Попередній уряд відмовлявся від участі через те, що Єврокомісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно.

Тим часом Брюссель працює над постановою про продовження лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року.